Наставник «Арсенала» Микель Артета отреагировал на игру защитника Мартина Эдегора в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (2:0).

Мартин Эдегор globallookpress.com

«Я думаю, что креативность — это его натура. Это не оказывает на него никакого давления, поскольку это его лучшая способность создавать то, что под силу немногим игрокам. У него есть полная свобода исследовать и рисковать, и он делал это в последних двух играх.

У него есть все возможности для того, чтобы идти вперед. И играть с такой свободой, с таким уровнем игры, с таким уровнем угрозы», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Эдегор сыграл 6 матчей и записал в актив два ассиста.