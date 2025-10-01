Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что бывшему владельцу футбольного клуба «Химки» Туфану Садыгову грозит длительная дисквалификация.

«Мы продолжали вести переговоры с руководством клуба на счёт долгов. Была определённая уверенность или неуверенность, что всё будет выполнено. В силу тех договорённостей мы запустили официальное дисциплинарное дело, которые начнётся завтра в КДК.

По аналогии с "Тамбовом" может идти речь от 10 и более лет вплоть до пожизненного отстранения. Если будет установлена причастность Садыгова к "Химкам" он тоже будет привлечён. Для установления будут вызывать в том числе сотрудники клуба. Если будет его причастность установлена, то дело будет также рассматриваться КДК и после передаваться в ФИФА, чтобы распространить его на весь мир», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

По итогам прошлого года подмосковные «Химки» были признаны банкротом и исключены из российской Премьер-лиги. Сейчас Садыгов является президентом турецкого клуба «Серикспор», играющего во Второй лиге.