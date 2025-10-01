Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о победе над «Бенфикой» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Марк Кукурелья globallookpress.com

«Я очень счастлив: мы вновь играем в Лиге чемпионов спустя два долгих и тяжелых сезона. Думаю, свое право быть здесь мы заслужили. Как и победу в этом первом для нас домашнем матче. Старались по полной выкладываться с самого начала игры — для нас этот вечер был особенным.

Каждая игра в Лиге чемпионов — это тяжелая битва. Думаю, сегодня нам пришлось помучиться. Забили лишь однажды, и в конце пришлось всей командой терпеть. Мы остались в меньшинстве, и пришлось сплотиться. Получилось очень хорошо. Конечно же, Лига чемпионов — это совершенно особенный турнир. Слышать гимн перед игрой — событие особенное, ведь в юности ты все это видел по телевизору, а теперь есть возможность сыграть самому. Сегодня все было совершенно по-особенному с великолепной домашней атмосферой и просто прекрасными болельщиками. Три очка заслужены — давайте продолжать», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурельи.

«Челси» находится на 17-м месте в турнирной таблице ЛЧ, набрав три очка.