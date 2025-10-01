Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о победе над «Бенфикой» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Марк Кукурелья
Марк Кукурелья globallookpress.com

«Я очень счастлив: мы вновь играем в Лиге чемпионов спустя два долгих и тяжелых сезона.  Думаю, свое право быть здесь мы заслужили.  Как и победу в этом первом для нас домашнем матче.  Старались по полной выкладываться с самого начала игры — для нас этот вечер был особенным.

Каждая игра в Лиге чемпионов — это тяжелая битва.  Думаю, сегодня нам пришлось помучиться.  Забили лишь однажды, и в конце пришлось всей командой терпеть.  Мы остались в меньшинстве, и пришлось сплотиться.  Получилось очень хорошо.  Конечно же, Лига чемпионов — это совершенно особенный турнир.  Слышать гимн перед игрой — событие особенное, ведь в юности ты все это видел по телевизору, а теперь есть возможность сыграть самому.  Сегодня все было совершенно по-особенному с великолепной домашней атмосферой и просто прекрасными болельщиками.  Три очка заслужены — давайте продолжать», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурельи.

«Челси» находится на 17-м месте в турнирной таблице ЛЧ, набрав три очка.