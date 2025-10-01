Известный тренер Виктор Гончаренко прокомментировал разговоры о том, что он в ближайшее время возглавит «Акрон».

Виктор Гончаренко globallookpress.com

«Только слухи. И все-таки вот с восьми матчей последних семь "Акрон" проиграл, но у меня по крайней мере не поворачивается язык как-то его критиковать, Тедеева критиковать. Его команда показывает хороший футбол», — сказал Гончаренко в видео на канале «Коммент. Шоу».

Последней командой белорусского специалиста был «Пари НН» (октябрь 2024 — июнь 2025).

В настоящее время «Акрон» возглавляет Заурбек Тедеев. Он стал тренером тольяттинцев в декабре 2023 года и вывел команду впервые в своей истории в РПЛ.

После 10 туров «Акрон» с 7 очками идет на 10-м месте в таблице РПЛ. Следующий матч команде предстоит дома с «Зенитом» 4 октября.