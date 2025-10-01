Бывший нападающий «зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин уверен, что в нынешнем сезоне питерский клуб будет главным фаворитом на победу в РПЛ и Кубке России.

Алексей Гасилин globallookpress.com

«Сейчас у "Зенита" удачная серия, проблем быть не должно. В чемпионате "сине‑бело‑голубые" находятся наверху таблицы, плюс решили все задачи в Кубке. Видим, что молодые футболисты получают игровое время, тот же Вадим Шилов. Многие опасались и говорили, что Сергей Богданович потерял нить, но ничего подобного. "Зенит" сейчас в порядке. Команда должна завоевать чемпионство и выиграть Кубок России», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

В Кубке России «Зенит» выиграл свою группу, одержав пять побед из пяти. В РПЛ пока питерский клуб занимает 4-е место и отстает всего на два очка от лидера ЦСКА. В 11-м туре «Зенит» в гостях сразится с «Акроном».