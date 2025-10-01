Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров подверг критике форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

Александр Соболев globallookpress.com

Соболев вышел на замену на 73‑й минуте и тут же поразил ворота соперника.

«Соболев вышел, гол забил, а дальше что? Все четыре единоборства, в которые он вступил, он проиграл и еще сфолил. Он на прямых ногах как Буратино подбегает и его обыгрывают в любую сторону. Я понимаю счет был уже крупный, но ты выходишь доказывать. Его лучшие действия произошли за одну минуту после выхода на поле, все остальное время он провалил.

Соболев — машина для борьбы? Тогда он — "Запорожец" Вы видели как этот "Запорожец" играл с пробуксовкой в Краснодаре? На велосипеде можно обогнать такую машину», — заявил Быстров в новом выпуске шоу «Родной футбол».