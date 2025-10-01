В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» дома победил «Олимпиакос» со счетом 2:0.
Габриэл Мартинелли и Букайо Сака обеспечили победу «канониров», забив в каждом из таймов.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон2:0ОлимпиакосПирей
1:0 Габриэл Мартинелли 12' 2:0 Букайо Сака 90+2'
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Юрриен Тимбер 58'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс (Кристьян Москера 75'), Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Микель Мерино (Деклан Райс 58'), Габриэл Мартинелли (Эберечи Эзе 73'), Виктор Дьёкереш, Леандро Троссард (Букайо Сака 73')
Олимпиакос: Константинос Цолакис, Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола, Панайотис Рецос (Габриэл Стрефезза 86'), Даниэл Поденсе, Франциско Мачадо (Жулиан Бьянкон 86'), Сантьяго Эссе (Христос Музакитис 86'), Дани Гарсия (Лоренсо Шипиони 75'), Жоау да Кошта, Айюб Эль-Кааби, Желсон Мартинш (Мехди Тареми 62')
Жёлтые карточки: Габриэль Магальяйнс 58', Мартин Субименди 61', Деклан Райс 78' — Габриэл Стрефезза 90'
«Арсенал» выиграл вторую игру подряд, набрал шесть очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Олимпиакос» (1) — 29-й.