«Арсенал» выиграл вторую игру подряд, набрал шесть очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Олимпиакос» (1) — 29-й.

Габриэл Мартинелли и Букайо Сака обеспечили победу «канониров», забив в каждом из таймов.

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» дома победил «Олимпиакос» со счетом 2:0.

