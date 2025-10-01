1 октября в матче второго тура Лиги чемпионов «Арсенал» примет «Олимпиакос». Старт встречи в 22:00 мск.
«Арсенал» набрал 3 очка, выиграв в Бильбао у «Атлетика». «Канониры» забили сопернику 2 безответных гола. К поединку подопечные Артеты подошли на 11-м месте.
«Олимпиакос» в прошлом туре играл против кипрского «Пафоса» и добился лишь нулевой ничьи. Пока что греческий клуб находится вне зоны плей-офф.
Обе команды перед этой игрой выиграли по два поединка подряд в своих национальных турнирах. Между собой последний раз соперники играли в 2021 году в Лиге Европы. Тогда «Олимпиакос» победил 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Котировки букмекеров: 1.18 — победа «Арсенала», 7.65 — ничья, 18.0 — победа «Олимпиакоса».
- Прогноз на матч от ИИ: победа «Арсенала» 1:0.
Трансляция матча
