1 октября в матче второго тура Лиги чемпионов «Арсенал» примет «Олимпиакос». Старт встречи в 22:00 мск.

«Арсенал» набрал 3 очка, выиграв в Бильбао у «Атлетика». «Канониры» забили сопернику 2 безответных гола. К поединку подопечные Артеты подошли на 11-м месте.

«Олимпиакос» в прошлом туре играл против кипрского «Пафоса» и добился лишь нулевой ничьи. Пока что греческий клуб находится вне зоны плей-офф.

Обе команды перед этой игрой выиграли по два поединка подряд в своих национальных турнирах. Между собой последний раз соперники играли в 2021 году в Лиге Европы. Тогда «Олимпиакос» победил 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Котировки букмекеров: 1.18 — победа «Арсенала», 7.65 — ничья, 18.0 — победа «Олимпиакоса».

Прогноз на матч от ИИ: победа «Арсенала» 1:0.

Трансляция матча

