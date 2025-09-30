Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о будущем в команде главного тренера Алексея Шпилевского.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Разве есть тренеры, которые любят проигрывать? Все хотят выигрывать и набирать очки. Конечно, любая серия проигрышей давит на тренера, команду и болельщиков. Естественно, все хотят выигрывать.

Кредит доверия Шпилевсокму? У нас длительный контракт с ним. Мы его поддерживаем максимально. Мы понимали, что те изменения, которые мы хотели сделать, будут тяжелыми. Поэтому мы все так и закладывали. Тему с будущим Шпилевского мы не обсуждаем. Мы ему доверяем и поддерживаем», — приводит слова Шпилевского Sport24.

Напомним, что «Пари НН» занимает только 15-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.