Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о будущем в команде главного тренера Алексея Шпилевского.

Алексей Шпилевский
Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Разве есть тренеры, которые любят проигрывать?  Все хотят выигрывать и набирать очки.  Конечно, любая серия проигрышей давит на тренера, команду и болельщиков.  Естественно, все хотят выигрывать.

Кредит доверия Шпилевсокму?  У нас длительный контракт с ним.  Мы его поддерживаем максимально.  Мы понимали, что те изменения, которые мы хотели сделать, будут тяжелыми.  Поэтому мы все так и закладывали.  Тему с будущим Шпилевского мы не обсуждаем.  Мы ему доверяем и поддерживаем», — приводит слова Шпилевского Sport24.

Напомним, что «Пари НН» занимает только 15-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.