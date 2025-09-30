Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался в соцсетях о своей адаптации во Франции.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Как проходила твоя адаптация в новом клубе? Это было непросто, я не из тех людей, кто быстро вливается в коллектив. Кроме того, языковой барьер тоже создавал трудности. Но я был готов к испытаниям, поэтому не ожидал, что всё пройдёт легко.

Тяжелее всего было принять то, что теперь мне нужно по каждому поводу обращаться за помощью из-за того, что я не понимаю, как всё устроено в этой стране. Первое время это давалось достаточно тяжело, так как даже в самых простых вопросах мне нужна была помощь. До сих пор не привык к доставке — из трёх посылок на этой неделе две потерялись», — написал Сафонов в соцсетях.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.