В группе А Кубка России состоится матч между «Рубином» и «Зенитом». Поединок запланирован на 30 сентября 18:00 мск.
«Рубин» после 3 поражений подряд имеет 4 очка. «Бордовым» нужно побеждать в оставшихся турах, если они хотят выйти в главную сетку плей-офф. От второй строчки их отделяет 1 очко. В прошлом туре команда уступила «Оренбургу» по пенальти.
«Зениту» уже все равно. С 12 очками питерцы уверенно возглавляют квартет и спокойно ждут плей-офф. Команда Семака выиграла все 4 матча. Последним результатом стала победа над «Ахматом» 2:1.
В первом круге команды провели результативный матч, который закончился крупной победой «Зенита» со счетом 3:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.22.
- Букмекеры дают 3.40 и 2.03 на победу команд в основное время, 2.60 и 1.45 на победу в матче в целом.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Зенита» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.
