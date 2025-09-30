прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.55

«Рубин» встретится с «Зенитом» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 30 сентября и начнется в 18:00 по мск.

«Рубин»

Турнирное положение: После 4-х туров в группе А Кубка России казанская команда занимает 3-е место в таблице с 4 очками в активе. «Рубин» отстает от 2-й позиции на 1 балл.

А от «Зенита», который лидирует в группе, команда отстает на 8 пунктов. «Рубину» необходимо стабильно набирать очки в Кубке России, чтобы выйти в плей-офф Пути РПЛ.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России казанцы уступили «Локомотиву» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 79-й минуте. До этого «Рубин» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).

В 4-х встречах Кубка России команда обыграла только «Оренбург» со счетом 2:0 и трижды проиграли. За этот период «Рубин» уступил «Зениту» (0:3), «Ахмату» (0:2) и «Оренбургу» (0:0, 2:4 по пен.).

Состояние команды: В последнее время у казанцев не все так здорово, команда не может победить на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах, пропустив за этот отрезок 3 мяча.

К тому же, у «Рубина» самая низкая результативность в группе А Кубка России, забив всего 2 мяча за 4 встречи при 5-и пропущенных. В матче против «Зенита» у казанцев будет не так много шансов наладить результативность...

«Зенит»

Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» полностью доминирует в группе А Кубка России, занимая 1-е место в таблице. «Зенит» набрал максимальные 12 очков в 4-х турах.

Если у команды все здорово в Кубке страны, то в РПЛ погоня «Зенита» за 1-е место продолжается. Подопечные Сергея Семака занимают 4-ю строчку, отставая от лидерства на 2 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 5:2, а до этого «сине-бело-голубые» одолели «Краснодар» (2:0), забив все голы во 2-м тайме.

Стоит отметить, что «Зенит» выиграл все 4 матча в Кубке России. За этот отрезок команда одолела «Ахмат» (2:1), «Рубин» (2:0), «Оренбург» (5:3) и снова «Ахмат» (2:1).

Состояние команды: «Зенит» показывает эталонную игру в Кубке страны. За 4 встречи команда забила 12 голов при 5-и пропущенных. «Сине-бело-голубые» наверняка займут 1-е место в группе А.

Атакующая линия «Зенита» показывает отличную результативность в Кубке страны. Нападающие Матео Кассьерра, Максим Глушенков и Александр Соболев занимают места в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

Статистика для ставок

В 4-х встречах Кубка России «Рубин» трижды проиграл

«Зенит» выиграл все 4 матча группового этапа Кубка России

«Зенит» 4 раза обыгрывал «Рубин» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.85, победа «Рубина» — 4.20, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соотвественно.

Прогноз: «Зенит» не оставит шансов «Рубину» в предстоящем матче. Питерцы набрали отличный ход.

2.55 Победа «Зенита» с форой (-1). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Рубин» — «Зенит» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Зенита» с форой (-1) за 2.55.

Прогноз: «Зенит» откроет счет в 1-м тайме.

1.80 Индивидуальный тотал «Зенита» 0.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Рубин» — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.80.