Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не начнет матч 2-го тура нового общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против казахстанского «Кайрата» в стартовом составе.

Килиан Мьаппе globallookpress.com

Как сообщает испанское издание AS, тренерский штаб «сливочных» решил дать французскому форварду отдых — он останется на скамейке запасных. Встреча между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября 2025 года и пройдет на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.

В первом туре «Реал» одержал выездную победу над «Марселем» со счетом 2:1, благодаря голам Винисиуса Жуниора и Беллингема. «Кайрат», в свою очередь, уступил португальскому «Спортингу» с разгромным счетом 1:4.