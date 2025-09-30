«Реал» на чужом поле одолел «Кайрат» (5:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У «сливочных» хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе, который отличился на 25-й минуте с пенальти, на 52-й и 74-й минутах.
По одному голу у «Реала» записали на свой счет Эдуарду Камавинга на 83-й минуте и Браим Диас на 90+3-й минуте.
Результат матча
КайратАлма-Ата0:5Реал МадридМадрид
0:1 Килиан Мбаппе 25' пен. 0:2 Килиан Мбаппе 52' 0:3 Килиан Мбаппе 74' 0:4 Эдуардо Камавинга 83' 0:5 Браим Диас 90+3'
Кайрат: Шерхан Калмурза, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Луиш Мата, Александр Мрынский, Офри Арад (Олжас Байбек 64'), Дамир Касабулат, Еркин Олегулы Тапалов (Юг Станоев 65'), Валерий Громыко (Giorgi Zaria 80'), Жорже Жоржинью (Эдмилсон Фильо 65'), Дастан Сатпаев (Рикардиньо 80')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Давид Алаба, Рауль Асенсио, Арда Гюлер (Джуд Беллингхэм 80'), Франко Мастантуоно (Браим Диас 70'), Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинга 80'), Даниель Себальос, Килиан Мбаппе (Гонсало Гарсия 81'), Винисиус Жуниор (Родриго 70'), Дин Хейзен
Жёлтые карточки: Валерий Громыко 48' (Кайрат), Офри Арад 55' (Кайрат)
После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Кайрат» — на последней 36-й позиции (0 баллов).