«Реал» на чужом поле одолел «Кайрат» (5:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» globallookpress.com

У «сливочных» хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе, который отличился на 25-й минуте с пенальти, на 52-й и 74-й минутах.

По одному голу у «Реала» записали на свой счет Эдуарду Камавинга на 83-й минуте и Браим Диас на 90+3-й минуте.

Результат матча Кайрат Алма-Ата 0:5 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Килиан Мбаппе 25' пен. 0:2 Килиан Мбаппе 52' 0:3 Килиан Мбаппе 74' 0:4 Эдуардо Камавинга 83' 0:5 Браим Диас 90+3' Кайрат: Шерхан Калмурза, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Луиш Мата, Александр Мрынский, Офри Арад ( Олжас Байбек 64' ), Дамир Касабулат, Еркин Олегулы Тапалов ( Юг Станоев 65' ), Валерий Громыко ( Giorgi Zaria 80' ), Жорже Жоржинью ( Эдмилсон Фильо 65' ), Дастан Сатпаев ( Рикардиньо 80' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Давид Алаба, Рауль Асенсио, Арда Гюлер ( Джуд Беллингхэм 80' ), Франко Мастантуоно ( Браим Диас 70' ), Орельен Чуаэми ( Эдуардо Камавинга 80' ), Даниель Себальос, Килиан Мбаппе ( Гонсало Гарсия 81' ), Винисиус Жуниор ( Родриго 70' ), Дин Хейзен Жёлтые карточки: Валерий Громыко 48' (Кайрат), Офри Арад 55' (Кайрат)

Статистика матча 4 Удары в створ 12 5 Удары мимо 6 38 Владение мячом 62 3 Угловые удары 6 1 Офсайды 0 6 Фолы 9

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Кайрат» — на последней 36-й позиции (0 баллов).