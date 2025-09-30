Защитник ЦСКА Иван Дивеев высказался по поводу своего возможного перехода в другой российский клуб.

Иван Дивеев globallookpress.com

«Может возникнуть ситуация, при которой я стану не нужен ЦСКА и окажусь, допустим, в "Пари НН". Все может быть, это футбольная жизнь. Сейчас у меня контракт с ЦСКА, и я отдаю все силы команде», — приводит слова Дивеева Sport24.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел за армейцев 10 матчей, забил 3 гола и заработал 1 желтую карточку. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.