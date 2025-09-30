Московский «Спартак» намерен продлить соглашение с защитником Даниилом Денисовым, сообщает «Евро-Футбол. Ру». Текущий контракт игрока действует до 30 июня 2026 года.

Даниил Денисов globallookpress.com

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 4 млн евро. Денисов является воспитанником «Спартака» и выступает за первую команду с 2021 года. На его счету 127 матчей, один гол и 10 результативных передач.

За время выступлений в составе красно-белых Денисов стал победителем Кубка России сезона 2021/2022. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах чемпионата и Кубка России, не отметившись результативными действиями.