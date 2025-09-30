Главный тренер «Интера» Кристиан Киву перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Славии» выразил надежду, что его команда будет доминировать в предстоящей встрече.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Хочу видеть последовательность и сосредоточенность. Хочу, чтобы "Интер" доминировал и контролировал игру. Нужно сохранять баланс, чтобы знать, как можно избежать проблем во время матча и использовать свои моменты.

"Славия" — мощная команда, с большим количеством атакующих игроков, поэтому мы должны быть осторожными. Они физически сильны и опасны. Надо нейтрализовать сильнейшие стороны соперника и взять игру под контроль», — цитирует официальный сайт УЕФА Киву.

Матч «Интер» — «Славия» пройдет 30 сентября. Поединок начнется в 22:00 мск.