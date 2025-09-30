30 сентября в Лондоне состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и «Бенфикой». Старт встречи в 22:00 мск.
«Челси» неудачно стартовал, проиграв «Баварии» 1:3. Теперь подопечные Энцо Марески не имеют права на ошибку. А с учетом того, что лондонцы проиграли 3 матча из 4, им очень нужна сегодня победа.
«Бенфика» также потерпела неприятное поражение, уступив мягко говоря не самому сложному сопернику — «Карабаху» (2:3).
Таким образом, обе команды хотят победить. Летом соперники встречались на клубном мундиале и «Челси» обыграл «орлов» 4:1, но уже в дополнительное время.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Коэффициенты букмекеров: 1.69 на «Челси», 3.95 на ничью, 5.25 на «Бенфику».
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Челси» 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.