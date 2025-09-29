Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список самых дорогих воспитанников клубов.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В нем представлены только футболисты, для которых этот клуб стал первым в карьере и они выступают там не меньше трех сезонов с 15 до 21 года.

Первое место занял полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, также в тройке Джамал Мусиала из «Баварии» и партнер Ямаля Пау Кубарси.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль («Барселона») — 374,7 млн евро;

2. Джамал Мусиала («Бавария») — 137,3 млн евро;

3. Пау Кубарси («Барселона») — 114,8 млн евро;

4. Букайо Сака («Арсенал») — 93,7 млн евро;

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — 90,1 млн евро;

6. Леви Колуилл («Челси») — 88 млн евро;

7. Пабло Барриос («Атлетико») — 83,8 млн евро;

8. Нико Уильямс («Атлетик») — 76 млн евро;

9. Александар Павлович («Бавария») — 75,9 млн евро;

10. Фермин Лопес («Барселона») — 74,9 млн евро.