Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список самых дорогих воспитанников клубов.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль globallookpress.com

В нем представлены только футболисты, для которых этот клуб стал первым в карьере и они выступают там не меньше трех сезонов с 15 до 21 года.

Первое место занял полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, также в тройке Джамал Мусиала из «Баварии» и партнер Ямаля Пау Кубарси.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1.  Ламин Ямаль («Барселона») — 374,7 млн евро;
2.  Джамал Мусиала («Бавария») — 137,3 млн евро;
3.  Пау Кубарси («Барселона») — 114,8 млн евро;
4.  Букайо Сака («Арсенал») — 93,7 млн евро;
5.  Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — 90,1 млн евро;
6.  Леви Колуилл («Челси») — 88 млн евро;
7.  Пабло Барриос («Атлетико») — 83,8 млн евро;
8.  Нико Уильямс («Атлетик») — 76 млн евро;
9.  Александар Павлович («Бавария») — 75,9 млн евро;
10.  Фермин Лопес («Барселона») — 74,9 млн евро.