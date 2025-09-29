Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо поделился впечатлениями от игры партнера по команде — хавбека Луки Модрича.

Лука Модрич globallookpress.com

«Играть с Лукой легко, потому что он знает, как контролировать темп, хотя, честно говоря, я не понимаю, как он может так бегать в течение 90 минут в свои 40 лет. Он любит играть в футбол и получает удовольствие от игры на поле», — цитирует Рабьо DAZN.

Лука Модрич в новом сезоне провел шесть матчей, забил один гол и отдал результативную передачу. В игре 5-го тура Серии А против «Наполи» (2:1) он вышел в стартовом составе и сыграл весь матч без замен.