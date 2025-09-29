Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре нападающего «Зенита» в нынешнем сезоне.

Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
Максим Глушенков — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«В начале прошлого сезона Глушенков отлично играл в связке с Венделом и был лидером "Зенита", но получил травму.  После возвращения его использовали не на своей позиции.  Он перетерпел, вернулся на привычную позицию и снова стал продуктивно играть.  У него сложный характер, как у всех лидеров.  Задача тренерского штаба — найти контакт, который поможет команде.

Может ли Глушенков стать одним из лидеров "Зенита"?  Почему нет.  Он доказал это игрой.  В прошлом сезоне много забивал.  Но у него сложный характер.  После встречи с "Краснодаром" не праздновал гол и расстроился, что его не признали лучшим игроком матча», — сказал Масалитин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Глушенков провел за «Зенит» 8 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.