«Бавария» активно собирает информацию о нападающем «Ювентуса» Душане Влаховиче, контракт которого с туринским клубом истекает летом 2026 года.

Душан Влахович globallookpress.com

Ранее немецкий клуб уже вел переговоры с представителями сербского форварда, когда искал замену Роберту Левандовскому. Сейчас «Бавария» рассматривает Влаховича как потенциального преемника Гарри Кейна, если тот решит покинуть клуб. Также не исключается вариант, что они смогут играть вместе в одном составе.

Журналист Bild Кристиан Фальк подчеркнул, что интерес мюнхенцев к Влаховичу серьезен, и клуб уточняет условия контракта и стоимость возможного трансфера. Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что переговоры пока не начались, и конкретного предложения игроку не поступало.