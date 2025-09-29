Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини похвалил вратаря Миле Свилара в матче 5-го тура Серии А с «Вероной» (2:0).

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Он очень силен. В прошлом году он уже оказывал решающее влияние на результаты, как и сегодня. Его присутствие всегда является гарантией надежности, его позиция, его отношение...

Сэйв во втором тайме — самый важный, если ты опоздаешь, то получишь пенальти, но он был великолепен», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 Свилар провел 6 матчей во всех турнирах и пропустил 2 гола, в 4 встречах вратарь сыграл на ноль.

Напомним, «Рома» в пяти матчах чемпионата Италии пропустила один гол.