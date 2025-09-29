Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо разочарован неудачей в матче 5-го тура Серии А с «Миланом» (1:2), но готов вместе со своими партнерами извлечь урок на будущее.

Джованни Ди Лоренцо globallookpress.com

«Это наше первое поражение в чемпионате, и это разочаровывает, особенно потому, что мы столкнулись с некоторыми трудностями в обороне. Мы ожидали другого испытания. Отсутствие игроков не может быть алиби, травмы — это часть каждого сезона, и игроки должны быть готовы заменить тех, кто недоступен.

Мы проанализируем свои ошибки, особенно те два пропущенных гола в начале матча, которые вывели "Милан" на правильный путь сегодня. В подобных матчах большое значение имеют детали.

Все решалось в двух областях: они были сильнее перед воротами и очень, очень хорошо оборонялись, особенно в верховых единоборствах», — цитирует 32-летнего защитника RAI.

«Милан», «Наполи» и «Рома» с 12 очками после 5 туров лидируют в таблице Серии А. В следующем матче чемпионата Италии команда Антонио Конте примет «Дженоа».