Обладатель «Золотого мяча»-2025 и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал рецидив травмы подколенного сухожилия, полученной им в матче первого тура отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Украины (2:0).

Усман Дембеле globallookpress.com

«Сезон только начинается, и важно быть в оптимальной форме ко второй его части. Восстановление проходит по плану, чувствую себя всё лучше. Совсем скоро буду готов вернуться на поле», — цитирует футболиста RMC Sport.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт в Лиге чемпионов против «Барселоны». Игра состоится в Испании 1 октября и начнётся в 22:00 мск.