После этого матча «Бетис» располагается на 6-й позиции в Примере с 12-ю очками в активе. «Осасуна» — на 13-й строчке с 7-ю баллами.

У хозяев голы записали на свой счет Эз Абде на 19-й минуте и Кучо Эрнандес на 38-й минуте.

«Бетис» одержал победу над «Осасуной» (2:0) в матче 7-го тура испанской Примеры.

