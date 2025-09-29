«Бетис» одержал победу над «Осасуной» (2:0) в матче 7-го тура испанской Примеры.
У хозяев голы записали на свой счет Эз Абде на 19-й минуте и Кучо Эрнандес на 38-й минуте.
Результат матча
БетисСевилья2:0ОсасунаПамплона
1:0 Абде Эззальзули 19' 2:0 Кучо Эрнандес 38'
Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин (Angel Ortiz 77'), Натан, Рикардо Родригес, Диего Гомес, Софьян Амрабат, Марк Рока (Серхи Альтмира 68'), Пабло Форнальс (Родриго Рикельме 76'), Антони, Абде Эззальзули (Айтор Руйбаль 55'), Кучо Эрнандес
Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Валентен Розье (Энрике Барха 83'), Хорхе Эррандо (Виктор Муньос 46'), Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес (Икер Муньос 65'), Лукас Торро (Шеральдо Бекер 46'), Хон Монкайола (Асьер Осамбела 83'), Анте Будимир
Жёлтая карточка: Мойсес Гомес 63' (Осасуна)
После этого матча «Бетис» располагается на 6-й позиции в Примере с 12-ю очками в активе. «Осасуна» — на 13-й строчке с 7-ю баллами.