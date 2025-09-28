В матче пятого тура немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» и «Гамбург» сыграли вничью.
Соперники за весь поединок так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Результат матча
УнионБерлин0:0ГамбургГамбург
Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Деррик Кён (Том Роте 80'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Андраш Шефер 59'), Оливер Бёрк (Тим Скарке 59'), Ильяс Анса, Андрей Илич
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм (Николас Капальдо 82'), Лука Вушкович, Варме Омари (Роберт Глатцель 76'), Николай Ремберг, Фабиу Виейра, Георгий Гочолеишвили, Даниэль Эльфадли, Жан-Люк Домпе, Рансфорд Кёнигсдёрффер (Гонсалу Рамуш 76'), Райан Филипп (Альберт Самби Локонга 76')
Жёлтые карточки: Леопольд Кверфельд 79' — Миро Мухайм 38', Райан Филипп 71'
После этого матча в активе «Униона» стало семь очков и одиннадцатое место в турнирной таблице. У «Гамбурга» теперь пять баллов и 13-я строчка.