После этого матча в активе «Униона» стало семь очков и одиннадцатое место в турнирной таблице. У «Гамбурга» теперь пять баллов и 13-я строчка.

Соперники за весь поединок так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

В матче пятого тура немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» и «Гамбург» сыграли вничью.

