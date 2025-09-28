Знаменитый полузащитник Давид Сильва считает Пепа Гвардиолу подходящим кандидатом на должность главного тренера сборной Испании.

Давид Силва globallookpress.com

«Я хотел бы видеть его тренером сборной Испании. Луис де ла Фуэнте сейчас работает феноменально, но в будущем было бы неплохо видеть Пепа на этой должности.

Он мог бы привнести футбольный стиль, который подразумевает хороший контроль мяча и постоянный настрой на победу.

Это немного напоминает философию нынешней сборной Испании», — сказал Силва Mundo Deportivo.

Давид Силва провел под руководством Гвардиолы несколько сезонов в составе «Манчестер Сити». В 2023 году хавбек закончил карьеру в «Реал Сосьедад».