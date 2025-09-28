Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, почему форвард Лусиано получает немного игрового времени в последних матчах.

Сергей Семак globallookpress.com

В субботу «Зенит» в матче 10‑го тура РПЛ дома разгромил «Оренбург» со счетом 5:2.

«Лусиано не получает игрового времени? Он получает его. За все матчи, которые мы сыграли в чемпионате и Кубке, я навскидку скажу, условные Кассьерра и Соболев провели равное время, примерно по 500 минут. Лусиано сыграл 400 — всего на 100 минут меньше. При этом до этого тура Кассьерра забил и там, и там шесть мячей, Соболев — четыре плюс две передачи. А у Лусиано — один мяч и одна передача. Конечно, на сегодняшний день он уступает на позиции. Если прибавит, будет больше играть. Это конкуренция, к сожалению, никуда не деться», — приводит слова Семака пресс‑служба «Зенита».