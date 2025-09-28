Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итог матча против «Пари НН» (3:0).

Ненад Сакич globallookpress.com

«Ребята провели отличный матч. Мы с ними говорили о том, что ты показываешь такую игру, как ты готовишься на неделе. Ребята пахали, это был единый коллектив, команда понимала, что делать.

Поздние голы? Потому что ребята показывали то, что мы требовали. Все молодцы. Вся команда заслуживает похвалы. Мы очень рады за каждого из них. Надеемся, что будем продолжать в том же духе», — приводит слова Сакича «Матч ТВ».

«Пари НН» после этого матча занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующей встрече нижегородцы вновь сыграет против «Спартака» 1-го октября в Кубке России.