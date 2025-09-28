Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может сменить место работы. По информации греческого портала Outsiders, интерес к наставнику проявляет афинский «Панатинаикос».

Сергей Ребров globallookpress.com

Источник утверждает, что именно украинский специалист возглавляет список кандидатов, рассматриваемых руководством клуба. Сообщается, что представители «Панатинаикоса» трижды выходили на контакт с Ребровым.

Специалист работает с национальной командой Украины с 2023 года. Под его руководством сборная выступила на Евро-2024, где, несмотря на 4 набранных очка, заняла последнее место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией. В текущем отборочном цикле к ЧМ-2026 украинцы провели два матча и заработали одно очко, располагаясь на третьей позиции в группе.