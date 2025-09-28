Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Это был тот самый вечер на «Сент-Джеймс Парк», когда воздух звенит от прессинга, ВАР рвёт нервную систему, а победа измеряется упорством в сантиметрах. «Арсенал» вытащил себя за волосы из матча, в котором до 84-й минуты всё складывалось в пользу хозяев: гол Вольтемаде, огненный Поуп, рёв трибун. Но сначала Микель Мерино оставил автограф головой, а уже в добавленное время Габриэл Магальяйнс выпрыгнул выше всех и переписал концовку.

Результат матча

НьюкаслНьюкасл-на-ТайнеНьюкасл1:2Арсенал ЛондонАрсенал ЛондонЛондон
1:0 Ник Вольтемаде 34' 1:1 Микель Мерино 84' 1:2 Габриэль Магальяйнс 90+6'
Ньюкасл:  Ник Поуп,  Тино Ливраменто (Джамал Ласcеллс 77'),  Малик Тшау,  Свен Ботман,  Дэниел Бёрн,  Бруно Гимарайнс,  Сандро Тонали,  Джейкоб Мёрфи (Киран Триппьер 67'),  Жоэлинтон (Харви Льюис Барнс 90'),  Ник Вольтемаде (Уильям Осула 67'),  Энтони Гордон (Энтони Эланга 67')
Арсенал Лондон:  Дэвид Райа,  Риккардо Калафьори (Габриэл Мартинелли 70'),  Габриэль Магальяйнс,  Кристьян Москера (Вильям Салиба 46'),  Юрриен Тимбер,  Эберечи Эзе,  Букайо Сака (Микель Мерино 70'),  Деклан Райс,  Мартин Субименди (Мартин Эдегор 82'),  Виктор Дьёкереш,  Леандро Троссард (Майлс Льюис-Скелли 88')
Жёлтые карточки:  Жоэлинтон 83',  Дэниел Бёрн 88'  —  Риккардо Калафьори 56'

Старт был у «канониров» бодрым: Сака гонял Бёрна в зоне левого фулбэка, Эзе работал между линиями и дважды заставил Поупа включать режим кошки, Троссард сотряс штангу.  Кульминация стартового давления пришла на 13-й минуте: Дьёкереш убежал под ленивую передачу Мёрфи назад, пробросил мяч мимо вратаря — и рухнул.  Свисток, точка, жест Гиллета.

А потом — четыре минуты по лезвию повтора: микрокасание Поупа по мячу, отмена, саркастические аплодисменты Артеты.  Это тот случай, когда правило и справедливость будто бы не совпадают: по «закону» — игра в мяч, в движении — контакт был суровый.  Арбитр доверился правилам.

«Ньюкасл вдохнул», накрутил темп и стал кусать.  «Арсенал» — нет, не сжался.  Но зёрна сомнений были посеяны: Поуп поймал кураж, трибуны — тоже.

Короткий угловой и длинная тень Вольтемаде

Гол хозяев — иллюстрация того, как деталь меняет весь эпизод.  Короткий розыгрыш углового: Тонали сыграл с Гордоном, получил обратно и закрутил идеальную подачу в центр штрафной.  Огромный Ник Вольтемаде, слегка толкнул в спину Габриэла —но этого было достаточно, чтобы выиграть миллисекунду и высоту прыжка.

Удар головой в угол, Райя не успевает к мячу в полёте.  Заготовка Мартина Марка, нового гуру стандартов у Хау, сработала на пять.  И после — десять минут того самого «Сент-Джеймс Парк», который валит гостей на спину: волны атак, борьба, оголённые нервы.

Важно, что Хау попал в дух матча.  Тонали душил Эзе на первом касании, Бёрн тянул под себя Сака чаще, чем тот привык, а Вольтемаде прессинговал центральных защитников — каждый фол гостей считывался как мелкая победа.

Поуп против всех, Ливраменто — с тревогой

Вторая половина началась с «а если бы»: Джейкоб Мёрфи на полкорпуса в офсайде — и потому штанга Вольтемаде ушла в статистический мусор.  Но тренд был считываем: Ньюкасл готов к марафону спринтов, «Арсенал» — к бесконечной позиционке.

И тут снова Поуп: Субименди забрасывает идеальную передачу Тимберу — и каким-то образом вратарь успел сложиться и отразить удар голландца головой, когда почти все уже видели 1:1 на табло.

Между тем у хозяев случается беда: Тино Ливраменто неудачно приземляется, кресты в левом колене вспомнили прошлое.  Появились носилки, повисла тишина.  На правый фланг вышел более опытный Триппьер, но импульс травмы остался в атмосфере матча.

Ход Артеты: Мерино и Габриэл выгрызают победу

Артета бросил в бой Уильяма Салиба после перерыва — стабилизировать борьбу на втором этаже у своих ворот.  А позже — сделал ход, от которого матч сменил траекторию.  Микель Мерино, который когда-то так и не стал своим в Ньюкасле, вышел с понятной задачей: заполнять «зону удара», а не вязнуть в перепасовках.

Стандарты «Арсенала» до этого тонули в руках Поупа, так что гости поставили на короткий розыгрыш.  Эдегор и Райс разыграли корнер, Деклан подал чуть за одиннадцать метров, рывок — и Мерино оторвался от Ботмана.  Кивок головой, мяч поцеловал штангу и влетел за линию. 84-я минута, 1:1, стадион впервые за вечер стал прислушиваться, а не кричать.

Это не просто гол «бывшего».  Это — напоминание, зачем Артете понадобился профиль Мерино: второй темп, тайминг, удар головой, когда перекрыли всё внизу.

А дальше развернулась другая история — Габриэла Магальяйнса.  За матч «Арсенал» успел прожить весь спектр: лёгкое падение в эпизоде с голом Вольтемаде, спорная игра рукой после удара Эланги, пара неровных выносов.  Но в футболе часто помнят то, что было последним.

На 96-й минуте Эдегор (вместо привычной подачи Райса «от вратаря») закрутил идеальный мяч прямо на линию вратарской, Поуп пошёл кулаками в толпу — и промахнулся, во много благодаря блоку от Салибы.  Габриэл взмыл в воздух, пробил — и вдруг все споры, недочёты и сомнения растворились в грохоте гостевого сектора.  Это не только три очка — это сюжет, который любят чемпионы: вытерпеть, дожать, забрать победу.

Артета увозит победу, в планах Хау — трещины

«Арсенал» наконец показал, что умеет выживать, когда некомфортно.  Они не развалились от споров с ВАР, не надломились после пропущенного, не устали искать другой путь, когда привычные паттерны захлопнули.  Плюс — гибкость в «стандартах»: два разных сценария угловых дали два решающих удара.  Минус — всё ещё недоработки в линии обороны и зависимость от индивидуальной формы Эзе или Сака в позиционных атаках.

У «Ньюкасла», наоборот, вышла история про «почти»: план-А по интенсивности сработал, Поуп тащил, короткие корнеры кусали гостей.  Но без Ливраменто, с Бёрном против топового правого фланга, но к 70-й минуте команде не хватило кислорода.  И от этого только больнее — потому что до 80-й всё было под контролем.  Хау есть что чинить: ротация фулбэков, баланс между прессингом и аккуратностью на мяче, реакция на стандарты соперника.

В таблице для «Арсенала» это «всего лишь» три очка и сокращение отставания от вершины.  В контексте — проверка на характер, подписанная в одном из самых важных и сложных для «канониров» мест.