Это был тот самый вечер на «Сент-Джеймс Парк», когда воздух звенит от прессинга, ВАР рвёт нервную систему, а победа измеряется упорством в сантиметрах. «Арсенал» вытащил себя за волосы из матча, в котором до 84-й минуты всё складывалось в пользу хозяев: гол Вольтемаде, огненный Поуп, рёв трибун. Но сначала Микель Мерино оставил автограф головой, а уже в добавленное время Габриэл Магальяйнс выпрыгнул выше всех и переписал концовку.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:2 Арсенал Лондон Лондон 1:0 Ник Вольтемаде 34' 1:1 Микель Мерино 84' 1:2 Габриэль Магальяйнс 90+6' Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто ( Джамал Ласcеллс 77' ), Малик Тшау, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи ( Киран Триппьер 67' ), Жоэлинтон ( Харви Льюис Барнс 90' ), Ник Вольтемаде ( Уильям Осула 67' ), Энтони Гордон ( Энтони Эланга 67' ) Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори ( Габриэл Мартинелли 70' ), Габриэль Магальяйнс, Кристьян Москера ( Вильям Салиба 46' ), Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе, Букайо Сака ( Микель Мерино 70' ), Деклан Райс, Мартин Субименди ( Мартин Эдегор 82' ), Виктор Дьёкереш, Леандро Троссард ( Майлс Льюис-Скелли 88' ) Жёлтые карточки: Жоэлинтон 83', Дэниел Бёрн 88' — Риккардо Калафьори 56'

Статистика матча 3 Удары в створ 7 1 Удары мимо 7 36 Владение мячом 64 7 Угловые удары 12 1 Офсайды 0 8 Фолы 9

Старт был у «канониров» бодрым: Сака гонял Бёрна в зоне левого фулбэка, Эзе работал между линиями и дважды заставил Поупа включать режим кошки, Троссард сотряс штангу. Кульминация стартового давления пришла на 13-й минуте: Дьёкереш убежал под ленивую передачу Мёрфи назад, пробросил мяч мимо вратаря — и рухнул. Свисток, точка, жест Гиллета.

А потом — четыре минуты по лезвию повтора: микрокасание Поупа по мячу, отмена, саркастические аплодисменты Артеты. Это тот случай, когда правило и справедливость будто бы не совпадают: по «закону» — игра в мяч, в движении — контакт был суровый. Арбитр доверился правилам.

Дьёкереш падает после контакта с Поупом globallookpress.com

«Ньюкасл вдохнул», накрутил темп и стал кусать. «Арсенал» — нет, не сжался. Но зёрна сомнений были посеяны: Поуп поймал кураж, трибуны — тоже.

Короткий угловой и длинная тень Вольтемаде

Гол хозяев — иллюстрация того, как деталь меняет весь эпизод. Короткий розыгрыш углового: Тонали сыграл с Гордоном, получил обратно и закрутил идеальную подачу в центр штрафной. Огромный Ник Вольтемаде, слегка толкнул в спину Габриэла —но этого было достаточно, чтобы выиграть миллисекунду и высоту прыжка.

Гол Вольтемаде globallookpress.com

Удар головой в угол, Райя не успевает к мячу в полёте. Заготовка Мартина Марка, нового гуру стандартов у Хау, сработала на пять. И после — десять минут того самого «Сент-Джеймс Парк», который валит гостей на спину: волны атак, борьба, оголённые нервы.

Важно, что Хау попал в дух матча. Тонали душил Эзе на первом касании, Бёрн тянул под себя Сака чаще, чем тот привык, а Вольтемаде прессинговал центральных защитников — каждый фол гостей считывался как мелкая победа.

Поуп против всех, Ливраменто — с тревогой

Вторая половина началась с «а если бы»: Джейкоб Мёрфи на полкорпуса в офсайде — и потому штанга Вольтемаде ушла в статистический мусор. Но тренд был считываем: Ньюкасл готов к марафону спринтов, «Арсенал» — к бесконечной позиционке.

И тут снова Поуп: Субименди забрасывает идеальную передачу Тимберу — и каким-то образом вратарь успел сложиться и отразить удар голландца головой, когда почти все уже видели 1:1 на табло.

«Ньюкасл» – «Арсенал» globallookpress.com

Между тем у хозяев случается беда: Тино Ливраменто неудачно приземляется, кресты в левом колене вспомнили прошлое. Появились носилки, повисла тишина. На правый фланг вышел более опытный Триппьер, но импульс травмы остался в атмосфере матча.

Ход Артеты: Мерино и Габриэл выгрызают победу

Артета бросил в бой Уильяма Салиба после перерыва — стабилизировать борьбу на втором этаже у своих ворот. А позже — сделал ход, от которого матч сменил траекторию. Микель Мерино, который когда-то так и не стал своим в Ньюкасле, вышел с понятной задачей: заполнять «зону удара», а не вязнуть в перепасовках.

Стандарты «Арсенала» до этого тонули в руках Поупа, так что гости поставили на короткий розыгрыш. Эдегор и Райс разыграли корнер, Деклан подал чуть за одиннадцать метров, рывок — и Мерино оторвался от Ботмана. Кивок головой, мяч поцеловал штангу и влетел за линию. 84-я минута, 1:1, стадион впервые за вечер стал прислушиваться, а не кричать.

Микель Мерино globallookpress.com

Это не просто гол «бывшего». Это — напоминание, зачем Артете понадобился профиль Мерино: второй темп, тайминг, удар головой, когда перекрыли всё внизу.

А дальше развернулась другая история — Габриэла Магальяйнса. За матч «Арсенал» успел прожить весь спектр: лёгкое падение в эпизоде с голом Вольтемаде, спорная игра рукой после удара Эланги, пара неровных выносов. Но в футболе часто помнят то, что было последним.

На 96-й минуте Эдегор (вместо привычной подачи Райса «от вратаря») закрутил идеальный мяч прямо на линию вратарской, Поуп пошёл кулаками в толпу — и промахнулся, во много благодаря блоку от Салибы. Габриэл взмыл в воздух, пробил — и вдруг все споры, недочёты и сомнения растворились в грохоте гостевого сектора. Это не только три очка — это сюжет, который любят чемпионы: вытерпеть, дожать, забрать победу.

Уильям Салиба и Габриэл Магальяйнс globallookpress.com

Артета увозит победу, в планах Хау — трещины

«Арсенал» наконец показал, что умеет выживать, когда некомфортно. Они не развалились от споров с ВАР, не надломились после пропущенного, не устали искать другой путь, когда привычные паттерны захлопнули. Плюс — гибкость в «стандартах»: два разных сценария угловых дали два решающих удара. Минус — всё ещё недоработки в линии обороны и зависимость от индивидуальной формы Эзе или Сака в позиционных атаках.

У «Ньюкасла», наоборот, вышла история про «почти»: план-А по интенсивности сработал, Поуп тащил, короткие корнеры кусали гостей. Но без Ливраменто, с Бёрном против топового правого фланга, но к 70-й минуте команде не хватило кислорода. И от этого только больнее — потому что до 80-й всё было под контролем. Хау есть что чинить: ротация фулбэков, баланс между прессингом и аккуратностью на мяче, реакция на стандарты соперника.

В таблице для «Арсенала» это «всего лишь» три очка и сокращение отставания от вершины. В контексте — проверка на характер, подписанная в одном из самых важных и сложных для «канониров» мест.