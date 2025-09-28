«Арсенал» в гостях обыграл «Ньюкасл» (2:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.
У «сорок» единственный гол записал на свой счет Ник Вольтемаде на 34-й минуте.
В составе «Арсенала» голы забили Микель Мерино на 84-й минуте и Габриэл Магальяйнс на 90+6-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне1:2Арсенал ЛондонЛондон
1:0 Ник Вольтемаде 34' 1:1 Микель Мерино 84' 1:2 Габриэль Магальяйнс 90+6'
Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто (Джамал Ласcеллс 77'), Малик Тшау, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи (Киран Триппьер 67'), Жоэлинтон (Харви Льюис Барнс 90'), Ник Вольтемаде (Уильям Осула 67'), Энтони Гордон (Энтони Эланга 67')
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Габриэл Мартинелли 70'), Габриэль Магальяйнс, Кристьян Москера (Вильям Салиба 46'), Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе, Букайо Сака (Микель Мерино 70'), Деклан Райс, Мартин Субименди (Мартин Эдегор 82'), Виктор Дьёкереш, Леандро Троссард (Майлс Льюис-Скелли 88')
Жёлтые карточки: Жоэлинтон 83', Дэниел Бёрн 88' — Риккардо Калафьори 56'
«Арсенал» после этого матча располагается на 2-й позиции в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 15-й строчке (6).