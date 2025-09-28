Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил волевую победу «Арсенала» над «Ньюкаслом»(2:1).

Гари Невилл globallookpress.com

«Причина победы в концовке матча заключается в намерении. Если они думают, что могут выиграть чемпионат, то они считают, что должны выигрывать в каждом матче. Об этом говорят их замены, выбор состава. Сегодня я очень воодушевлен, потому что неделю назад я был не менее воодушевлен, но совсем по-другому поводу — мне казалось, что Микель Артета ограничивает свою команду. Даже игроки в раздевалке, возможно, думали: "Мы не выпускали на поле Эзе, не выпускали Мартинелли". Ему нужно дать свободу своим игрокам.

У них блестящий состав. Я думаю, что это лучший состав в лиге, и они, возможно, являются лучшей командой лиги. Я говорю об этом сдержанно, потому что "Ливерпуль" тоже великолепен. Но только две команды могут выиграть лигу — "Ливерпуль" или "Арсенал".

Когда я забил свой первый гол, я сказал "здорово" и подумал, что скоро будет второй — я действительно так считал. Я думал, что смогу почувствовать, как что-то подобное происходит на поле. Игроки "Арсенала" тоже это почувствовали, и это действительно произошло. И я думаю, что это важный момент. Послушайте, сейчас сентябрь, это нелепо... Все начнется только в марте. Но за это время нужно сделать несколько громких заявлений. Вам необходимо дать несколько четких сигналов: "Мы здесь, мы в порядке", — думаю, "Арсенал" сегодня сделал именно это», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Арсенал» после этого матча располагается на 2-й позиции в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 15-й строчке (6).