«Болонья» с 7 очками пока девятая. «Лечче» (2) — последний.

За гостей отличились Рикарлдо Орсолини и Йенс Одгор.

Голы в составе хозяев забивали Лассана Кулибали и 17-летний вундеркинд Франческо Камарда, арендованный у «Милана». Он забил свой мяч на 90+3-й минуте.

В пятом туре итальянской Серии А «Лечче» сыграл вничью с «Болоньей» — 2:2.

