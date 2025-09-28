В пятом туре итальянской Серии А «Лечче» сыграл вничью с «Болоньей» — 2:2.
Голы в составе хозяев забивали Лассана Кулибали и 17-летний вундеркинд Франческо Камарда, арендованный у «Милана». Он забил свой мяч на 90+3-й минуте.
За гостей отличились Рикарлдо Орсолини и Йенс Одгор.
Результат матча
ЛеччеЛечче2:2БолоньяБолонья
1:0 Лассана Кулибали 13' 1:1 Риккардо Орсолини 45+1' пен. 1:2 Йенс Одгор 72' 2:2 Франческо Камарда 90+4'
Лечче: Владимиро Фальконе, Тьягу Габриел, Антонино Галло (Корри Ндаба 69'), Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали (Ламек Банда 77'), Юльбер Рамадани, Медон Бериша, Сантьяго Пьеротти, Никола Штулич (Франческо Камарда 67'), Тете Моренте (Конан Н’Дри 77'), Owen Kouassi
Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Эмиль Хольм (Лоренцо Де Сильвестри 83'), Джованни Фаббиан (Николо Камбьяги 68'), Никола Моро, Льюис Фергюсон, Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро 68'), Джонатан Роу (Йенс Одгор 68'), Риккардо Орсолини (Федерико Бернардески 62')
Жёлтые карточки: Киалонда Гаспар 55', Юльбер Рамадани 62', Антонино Галло 66', Франческо Камарда 90+6' — Тёйс Даллинга 29', Федерико Бернардески 89'
«Болонья» с 7 очками пока девятая. «Лечче» (2) — последний.