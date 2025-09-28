прогноз на матч Серии A, ставка за 2.05

28 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Болонья». Начало игры — в 19:00 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» стартовали крайне неудачно. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» в 4 матчах набрал всего 1 зачетный балл. В них команда отличилась 2 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Милану» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Кальяри» (1:2). Да и поединок с «Аталантой» принес форменное разочарование (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Лечче» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» обречены на борьбу за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.

Причем «Лечче» традиционно неудачно противостоит «Болонье». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» в нынешнем чемпионате не преуспевают. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Болонья» в 4 стартовых матчах набрала всего 6 очков. Команда отличилась 3 мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» уступили «Астон Вилле» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Дженоа» (2:1). А вот чуть ранее она была бита более крепким «Миланом» (0:1).

При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Борзые» крепки, но стабильностью не блистают. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Болонья» потенциально способна прибавить в плане реализации. Креативный Риккардо Орсолини отличился 2 мячами в чемпионате.

«Борзые» в среднем пропускают реже гола за матч. Да и вообще, команда способна прибавить во всех игровых компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Орсолини и компания постараются подтянуться к еврокубковой зоне.

Статистика для ставок

«Болонья» в среднем забивает гол за матч

«Волки» уступили в 4 своих последних матчах

«Лечче» уже 14 лет не обыгрывает «Болонью»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Болонья» способна прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены побороться за выход в еврокубки, да и оппонент нынче выглядит бледновато.

Ставка: Победа «Болоньи» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50