Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе команды в матче против «Реал Сосьедада» (2:1).

«Это командная победа. Соперник знал, как играть, и нам пришлось потрудиться, но победа заслуженная. "Сосьедад" оборонялся очень низко, и нам нужно было постепенно подстраивать свою игру.

Здорово, что Ямаль вернулся. Все могут увидеть, насколько он хорош. Вся команда хорошо поработала. С момента окончания прошлой игры у нас на отдых было всего 68 часов, и то, что все футболисты отдают все силы, невероятно.

Это хороший результат, но впереди долгий путь. Надо продолжать выполнять свою работу», — цитирует Флика Marca.

После этой игры «Барселона» вышла на первое место в турнирной таблице Примеры.

В 8-м туре «Барселона» будет гостить у «Севильи», а «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано».