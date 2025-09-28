Бывший капитан «Краснодара» Максим Деменко считает полузащитника Максима Глушенкова лидером «Зенита» и одним из лучших футболистов РПЛ.

«Максим сейчас понимает свой момент. Максиму доверяет Сергей Богданович Семак, и футболист сам доказывает, что он мотивирован.

Надеемся, что у Глушенкова все так же будет хорошо, и его не будут преследовать травмы. На игру "Зенита" он сейчас очень сильно влияет. Максим ключевой игрок в атаке "Зенита".

Мы видели его лидерские качества и в игре с "Краснодаром", и сейчас. Он сейчас лидер команды. В своей лучшей форме он становится одним из лучших игроков чемпионата», — сказал Деменко «Матч ТВ».

В 10-м туре 25-летний хавбек оформил покер в ворота «Оренбурга» и помог «Зениту» выиграть со счетом 5:2. После этого матча питерский клуб сократил отставание от лидеров до одного очка.