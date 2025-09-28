Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам матча против «Балтики» (1:0).

Фабио Челестини globallookpress.com

«Наша команда заслужила победу. Мы больше атаковали, искали моменты. "Балтика" — команда очень тяжелая. Против них очень тяжело играть, сложно создавать моменты. Надо попотеть, чтобы забить гол "Балтике". Но я говорил ребятам, что футбол справедлив. Я просил их трудиться до последней минуты.

Первое место? Нам надо было восстановить прежнюю динамику. Эти ребята заслуживают идти лидерами. Но быть лидерами в сентябре… Это еще ни о чем не говорит», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

В 11-м туре ЦСКА будет гостить у «Локомотива», а «Балтика» примет «Акрон».