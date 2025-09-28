В воскресенье, 28 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Реал Сосьедад». Начало игры — в 19:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:15 Арбитром сегодняшней встречи будет Алехандро Эрнандес из Испании.

19:10 Команды встретятся между собой в Барселоне на стадионе «Олимпико», который вмещает в себя 55 926 болельщиков.

19:00 «Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Чалета-Цар, Муньос, Горротксатеги, Туррьентес, Марин, Барренечеа, Оярсабаль, Гедеш.

19:00 «Барселона»: Щенсны, Кунде, Араухо, Мартин, Кристенсен, де Йонг, Педри, Барджи, Фернандес, Рашфорд, Левандовски.

«Барселона»

«Барселона» подходит к предстоящему матчу в статусе действующего чемпиона Испании, готового продолжить борьбу за титул в новом сезоне. Под руководством Ханса-Дитера Флика команда демонстрирует впечатляющую игру как в национальном чемпионате, так и на международной арене.

В турнирной таблице чемпионата каталонцы занимают вторую строчку, набрав 16 очков после шести сыгранных матчей. Особенно впечатляет результативность команды: 19 забитых мячей при всего четырёх пропущенных. Такой показатель говорит о высокой эффективности атак и надёжности обороны.

Последние матчи принесли «Барселоне» преимущественно положительные результаты. Команда одержала уверенные победы над «Овьедо» (3:1), «Хетафе» (3:0) и разгромила «Валенсию» со счётом 6:0. Успешно выступает команда и в Лиге чемпионов, где смогла обыграть «Ньюкасл» (2:1). Единственной осечкой стала ничья с «Райо Вальекано» (1:1).

Однако команда испытывает определённые кадровые проблемы. Из-за травм не смогут принять участие в матче несколько важных игроков: Алехандро Бальде, Гави, Фермин Лопес и голкипер Марк-Андре тер-Штеген. Тем не менее, в состав вернулся молодой талант Ламин Ямаль, восстановившийся после травмы.

Главной целью сезона для «Барселоны» остаётся защита чемпионского титула. Основным конкурентом в борьбе за первое место выступает мадридский «Реал». Кроме того, команда намерена проявить себя в Лиге чемпионов, где планирует достичь высоких результатов.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» подходит к матчу с «Барселоной» в непростом положении. Команда пока не может найти свою игру в новом сезоне чемпионата Испании, что отражается на результатах и положении в турнирной таблице.

После шести сыгранных матчей в активе сан-себастьянцев всего пять очков, что оставляет их на шестнадцатой строчке. Статистика команды выглядит неутешительно: шесть забитых мячей при девяти пропущенных говорят о серьёзных проблемах как в атаке, так и в обороне.

Начало сезона выдалось для команды крайне сложным. После нескольких поражений подряд удалось одержать первую победу в матче против «Мальорки» (1:0). Однако до этого «бело-голубые» потерпели поражения от «Бетиса» (1:3), мадридского «Реала» (1:2) и «Овьедо» (0:1), а также дважды сыграли вничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Валенсией» (1:1).

«Реал Сосьедад» сталкивается с серьёзными вызовами. В составе не смогут принять участие несколько важных игроков Элустондо, Эррера и Оскарссон. Это создаёт дополнительные сложности для построения игры.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Реал Сосьедад» занял одиннадцатое место в чемпионате, и руководство клуба рассчитывало на улучшение результатов в новом сезоне. Однако пока команда далека от поставленных целей и находится в зоне риска. Тем не менее, команда продолжает борьбу и надеется исправить ситуацию в ближайших матчах.

Очные матчи

Противостояние «Барселоны» и «Реал Сосьедада» традиционно получается напряжённым. В последних встречах преимущество на стороне каталонцев, хотя баски регулярно создают им проблемы.

В недавнем матче «Барселона» одержала уверенную победу со счётом 4:0, однако до этого «Реал Сосьедад» сумел неожиданно обыграть соперника 1:0. В целом статистика последних встреч говорит в пользу «сине-гранатовых», хотя баски способны преподнести сюрприз.

Интересно, что матчи между командами часто получаются результативными, при этом «Барселона» демонстрирует своё превосходство, но «Реал Сосьедад» регулярно навязывает борьбу и может рассчитывать на положительный результат при хорошей игре.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.