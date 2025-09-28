прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.05

28 сентября в матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 19:30 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонский коллектив, как и всегда, борется за чемпионский титул в чемпионате Испании.

В настоящий момент «блаугранас» располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

Каталонцы за шесть матчей смогли забить целых 19 мячей, а пропустили всего четыре.

Последние матчи: в прошлых турах «сине-гранатовые» смогли победить «Овьедо» (3:1), «Хетафе» (3:0) и «Валенсию» (6:0).

Также команда из столицы Каталонии переиграла «Ньюкасл» (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

Лишь до этого действующие чемпионы Испании сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

Не сыграют: в команде из одноименного города травмированы Алехандро Бальде, Гави, Фермин Лопес и Марк-Андре тер-Штеген.

Состояние команды: команда из Барселоны в прошлом сезоне смогла выиграть чемпионат Испании, а в этой кампании подопечные Ханса-Дитера Флика точно намерены сделать все, чтобы повторить тот результат.

Единственным соперником «Барселоны» в чемпионате будет «Реал». Также «Барселона» намерена побороться за Лигу чемпионов и может сделать главный европейский турнир своей главной целью.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна пока что крайне неубедительно выступает в новом сезоне Примеры.

Сейчас у «королевского клуба» всего пять очков и шестнадцатая строчка в турнирной таблице.

Сан-себастьянский коллектив забил всего лишь шесть мячей, а вот пропустил целых девять.

Последние матчи: в прошлой игре «бело-голубые» добыли первую победу в сезоне, переиграв «Мальорку» (1:0).

До этого же сан-себастьянцы проиграли «Бетису» (1:3), «Реалу» (1:2) и «Овьедо» (0:1), а также сыграли вничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Валенсией» (1:1).

Не сыграют: травмированы Элустондо, Эррера и Оскарссон.

Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля пока что откровенно разочаровывают и не могут показать себя во всей красе. «Реал Сосьедад» сейчас не относится даже в середняку лиги.

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» стал только одиннадцатым, а в этом, безусловно, хочет улучшить этот результат, но пока что команда далека от этого.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла 4 последних матча

«Реал Сосьедад» победил только в 1 матче в текущем сезоне

В последнем очном матче «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.40, а победа «Реал Сосьедада» — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.33 и 3.30.

Прогноз: «Барселона» в отличной форме, намного сильнее и должна уверенно побеждать.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-2 за 2.05.

Прогноз: команды играют результативно и вполне может быть забито много мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.