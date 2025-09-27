Полузащитник Ламин Ямаль из «Барселоны» стал первым в голосовании на звание лучшего молодого футболиста до 21 года (трофей имени Раймона Копа).

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль globallookpress.com

18-летний игрок набрал 124 очка и заметно оторвался от конкурентов.

Второе место досталось вингеру «ПСЖ» Дезире Дуэ (72 очка), третьим был его партнер по клубу Жоау Невеш (23).

  • Ламин Ямаль («Барселона») — 124.
  • Дезире Дуэ («ПСЖ») — 72.
  • Жоау Невеш («ПСЖ») — 23.
  • Эстевао («Челси») — 23.
  • Кенан Йылдыз («Ювентус») — 6.
  • Дин Хёйсен («Реал» Мадрид) — 5.
  • Пау Кубарси («Барселона») — 3.
  • Родригу Мора («Порту») — 1.
  • Айюб Буадди («Лилль») — 0.