Полузащитник Ламин Ямаль из «Барселоны» стал первым в голосовании на звание лучшего молодого футболиста до 21 года (трофей имени Раймона Копа).
18-летний игрок набрал 124 очка и заметно оторвался от конкурентов.
Второе место досталось вингеру «ПСЖ» Дезире Дуэ (72 очка), третьим был его партнер по клубу Жоау Невеш (23).
- Ламин Ямаль («Барселона») — 124.
- Дезире Дуэ («ПСЖ») — 72.
- Жоау Невеш («ПСЖ») — 23.
- Эстевао («Челси») — 23.
- Кенан Йылдыз («Ювентус») — 6.
- Дин Хёйсен («Реал» Мадрид) — 5.
- Пау Кубарси («Барселона») — 3.
- Родригу Мора («Порту») — 1.
- Айюб Буадди («Лилль») — 0.