Полузащитник Ламин Ямаль из «Барселоны» стал первым в голосовании на звание лучшего молодого футболиста до 21 года (трофей имени Раймона Копа).

Ламин Ямаль globallookpress.com

18-летний игрок набрал 124 очка и заметно оторвался от конкурентов.

Второе место досталось вингеру «ПСЖ» Дезире Дуэ (72 очка), третьим был его партнер по клубу Жоау Невеш (23).