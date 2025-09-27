Аргентинский полузащитник Лукас Вера покинул клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, не проведя ни одного официального матча за команду.

Лукас Вера globallookpress.com

По информации портала Transfermarkt, 28-летний Вера ушел из клуба 23 сентября и теперь находится в статусе свободного агента. Ранее летом он перешел в «Аль-Вахду» из российских «Химок», но не смог закрепиться в составе.

В России Лукас Вера выступал за «Оренбург» и «Химки», суммарно сыграв в Российской Премьер-Лиге 85 матчей, забив 10 голов и отдав 15 голевых передач. Летом сорвался его трансфер в московский «Локомотив».