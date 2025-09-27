27 сентября в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Игра начнется в 22:00 по мск.

«Тоттенхэм» продлил свою беспроигрышную серию до 4 матчей. Команда Томаса Франка в АПЛ обыграла «Вест Хэм» и сыграла вничью с «Брайтоном». На неделе она пробилась в следующий раунд Кубка лиги, а в Лиге чемпионов «шпоры» победили «Вильярреал». В таблице АПЛ лондонский клуб пока на 6-м месте с 10 очками.

«Вулверхэмптон» проиграл все 5 матчей в турнире. В последних турах «волки» потерпели поражения от «Эвертона», «Ньюкасла» и «Лидса». Единственным положительным моментом для команды была победа в матче Кубка лиги над «Эвертоном», благодаря которой, она прошла в третий раунд.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.27.

Букмекеры предлагают 1.53 на победу «Тоттенхэма», 7.00 на победу «Вулверхэмптона» и 4.30 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

