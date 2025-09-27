«Ахмат» в Грозном 27 сентября примет «Акрон» в матче 10-го тура РПЛ. Начало игры в 14:00 мск.
«Ахмат» не проигрывает уже 6 туров. Команда набрала 12 очков. В прошлом матче хозяева выиграли у «Пари НН» 2:1. Тем не менее «Ахмату» пока не удалось перейти экватор таблицы. Клуб занимает 9-е место.
«Акрон» приехал в Грозный с 7 очками. Клуб сыграл вничью 2:2 с «Рубином» в прошлом туре. Это был первый поединок гостей за 5 выступлений, в котором они набрали баллы. Даже в случае ничьи в этом туре команда может опуститься в зону вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.
- Букмекеры предлагают 1.70 на «Ахмат», 3.95 на ничью и 4.75 на «Акрон».
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Акрона» 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.