«Ахмат» в Грозном 27 сентября примет «Акрон» в матче 10-го тура РПЛ. Начало игры в 14:00 мск.

«Ахмат» не проигрывает уже 6 туров. Команда набрала 12 очков. В прошлом матче хозяева выиграли у «Пари НН» 2:1. Тем не менее «Ахмату» пока не удалось перейти экватор таблицы. Клуб занимает 9-е место.

«Акрон» приехал в Грозный с 7 очками. Клуб сыграл вничью 2:2 с «Рубином» в прошлом туре. Это был первый поединок гостей за 5 выступлений, в котором они набрали баллы. Даже в случае ничьи в этом туре команда может опуститься в зону вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

Букмекеры предлагают 1.70 на «Ахмат», 3.95 на ничью и 4.75 на «Акрон».

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Акрона» 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.