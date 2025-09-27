27 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Акрон». Начало встречи — 14:00 мск.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас «Ахмат» идет на девятом месте в таблице РПЛ с 12 очками.

Последние матчи: в 9-м туре «Ахмат» в гостях победил «Пари НН» со счетом 2:1, вырвав победу в самом конце встречи. Команда Черчесова открыла счет на исходе первого тайма с пенальти в исполнении защитника Ндонга. Соперник смог отыграться на 69-й минуте, но уже в компенсированное время победу грозненцам принес Кельяно.

Ранее было поражение в Кубке России от «Зенита» (1:2) и ничья дома в РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: после прихода Станислава Черчесова «Ахмат» не проигрывает шесть матчей в чемпионате и поднялся уже в середине турнирной таблицы. Команда действительно стала намного организованней и увереннее в себе, а состав у нее был с начала сезона довольно неплохой.

«Акрон»

Турнирное положение: после 9 туров «Акрон» с 7 очками идет на 14-м месте в таблице РПЛ.

Последние матчи: матч против «Рубина» (2:2) сложился для тольяттинцев неоднозначно. Уже к 50-й минуте «Акрон» вел с разницей в два мяча после голов Пестрякова и Бистровича, но затем игра перевернулась и команда упустила победу, пропустив дважды.

До этого было поражение в Кубке России от «Локомотива» (1:3) и в чемпионате в гостях от «Краснодара» (1:3).

Не сыграют: дисквалифицирован — Бокоев (з).

Состояние команды: в последние дни трансферного окна «Акрон» неплохо усилился, подписав Марадишвили, Бистровича, Севикяна, а также нескольких легионеров. Первые трое уже играют в основном составе и приносят большую пользу команде, теперь осталось наладить игру сзади.

Статистика для ставок

В первом круге прошлого сезона была нулевая ничья

Во втором круге «Акрон» выиграл на своем поле со счетом 3:2

«Акрон» не знает побед на протяжении 10 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 1,80, а на «Акрон» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: после прихода Черчесова «Ахмат» очень сильно прибавил, но никуда не делись проблемы в обороне. Похожие проблемы испытывает и «Акрон», поэтому есть смысл надеяться на результативный футбол.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.

Прогноз: также можно заиграть более альтернативный вариант, что гости возьмут минимум очко.

Дополнительная ставка: «Акрон» не проиграет за 2,10.

Дополнительная ставка: «Акрон» не проиграет за 2,10.