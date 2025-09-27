27 сентября «Ростов» примет «Краснодар» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Старт поединка в 19:00 мск.

«Ростов» не знает вкуса поражений уже 4 тура. Хозяева набрали за этот отрезок 6 очков. В целом клуб имеет 9 пунктов и занимает 11-е место в таблице. В последних поединках турнира «сельмаши» обыграли ЦСКА и сыграли вничью с «Балтикой».

«Краснодар» имеет 19 очков и является лидером турнира. В этом туре «быкам» придется поднапрячься, поскольку сзади их поджимают конкуренты. В прошлом туре команда проиграла «Зениту», из-за чего ЦСКА подобрался на расстояние одного пункта.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры предлагают 3.70 на победу «Ростова», 3.55 на ничью и 2.00 на победу «Краснодара».

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Ростова» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

