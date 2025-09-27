Завершились два матча 6-го тура английской Премьер-лиги.

Дэнни Уэлбек — нападающий «Брайтона» globallookpress.com

В одной из встреч «Брайтон» в гостях обыграл «Челси» со счетом 3:1.

В составе «чаек» дублем отметился нападающий Дэнни Уэлбек, который забил свои голы на 77-й и 90+10-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Максим Де Кёйпер на 90+2-й минуте.

Защитник «Челси» Трево Чалоба получил прямую красную карточку на 53-й минуте, отставив свою команду в меньшинстве.

Единственный гол у «синих» забил Энцо Фернандес на 24-й минуте.

После этого матча «Брайтон» располагается на 10-й строчке в таблице АПЛ с 8-ю очками в активе. «Челси» — на 7-й позиции с тем же количеством баллов.

В параллельном матче «Лидс» и «Борнмут» сыграли вничью со счетом 2:2.

У хозяев голы записали на свой счет Джо Родон на 37-й минуте и Шон Лонгстафф на 54-й минуте.

В составе «Борнмута» отличились Антуан Семеньо на 26-й минуте и Эли Крупи на 90+3-й минуте.

«Лидс» после этого матча располагается на 11-м месте в таблице АПЛ с 8-ю баллами, а «Борнмут» — на 3-й строчке (11).