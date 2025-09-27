В 5-м туре Бундеслиги «Майнц» на домашнем стадионе «МЕВА Арена» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.

Юлиан Брандт globallookpress.com

На 27-й минуте защитник Даниэль Свенссон открыл счет после точной передачи Юлиана Брандта. На 40-й минуте нападающий Карим Адейеми удвоил преимущество «шмелей», вновь после олевой передачей Брандта — полузащитник оформил два ассиста в первом тайме.

Во втором тайме игра осложнилась для хозяев: на 67-й минуте вратарь «Майнца» Робин Центнер получил прямую красную карточку, что оставило хозяев без шанса выправить ситуацию.

После этой победы «Боруссия» Дортмунд набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидерству только «Баварии». «Майнц» с четырьмя очками опустился на 13-ю строчку.