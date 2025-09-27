Саудовская Про-лига только разгоняется, но встреча «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра» уже выглядела как маленький финал. Чемпион против вице-чемпиона, Бензема против Роналду — всё, что нужно для аншлага в Джидде. В итоге именно звёзды решали исход, и гости увезли победу благодаря голам Садио Мане и Криштиану Роналду. «Аль-Наср» вышел в лидеры, а «Аль-Иттихад» впервые остался без очков.

Атмосфера на арене «Аль Инма Банк Стадиум» напоминала европейскую: жёлто-чёрные флаги хозяев, традиционный шум болельщиков и особое внимание к возвращению Карима Бензема. Француз пропустил три матча из-за травмы и должен был стать главным козырем Лорана Блана. На другой стороне — Криштиану Роналду, для которого встречи с «Аль-Иттихадом» давно стали принципиальными.

Криштиану Роналду https://alnassr.sa/

Добавим к этому Жоау Феликса, который начал сезон с голевой серии, и ожидания были такими, что любой промах или момент сразу будоражил публику.

Мане и Роналду решили судьбу матча за полчаса

И всё же интрига продержалась недолго. Уже на 9-й минуте «Аль-Наср» обрезал соперника на фланге. Кингсли Коман получил мяч справа и мягко навесил в штрафную. Там Мане, как будто вспомнил времена «Ливерпуля», взмыл в воздух и положил мяч мощнейшим ударом в сетку. Красота момента была в том, что защитники «Аль-Иттихада» буквально застопорились, а сенегалец выстрелил без колебаний — 0:1.

Садио Мане https://alnassr.sa/

Болельщики хозяев попытались завести своих, но «Аль-Наср» уже чувствовал вкус контроля.

После гола гости разыгрались. Феликс обострял, Коман резал фланг, но вторая атака, как и первая, шла через Мане. На 34-й минуте он принял мяч на левом краю, сделал финт и выдал навес, который был буквально завёрнут с ленточкой для Криштиану.

Роналду набрал скорость, выпрыгнул выше всех и вонзил мяч головой в ворота. Всё по классике: манера, в которой он забивал всю жизнь Два удара — два качественных гола. «Аль-Иттихад» оказался в нокдауне.

Криштиану Роналду https://alnassr.sa/

Интрига жила во втором тайме

Тем не менее, интрига после перерыва была. Роналду, казалось, мог оформить дубль и закрыть все вопросы уже на 55-й минуте. После ошибки голкипера Райковича он получил мяч прямо перед пустыми воротами — и неожиданно пробил выше. Гул недоумения пронёсся по стадиону, а Бензема на противоположной стороне наконец получил свой шанс. Француз красиво развернулся в штрафной и пробил с убойной позиции — спас вратарь Бенто.

Эти эпизоды стали символами второго тайма: у гостей были возможности снять вопросы, у хозяев — зацепиться за камбек, но реализовать свои шансы так никто не смог.

«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» https://alnassr.sa/

Лоран Блан после финального свистка выглядел растерянным. Его ставка на осторожный контроль мяча и медленные атаки не сработала. «Аль-Наср» перекрыл зоны и душил прессингом. Жорже Жезус же спокойно объяснил: ключ — в скорости принятия решений и игре флангов, где Мане и Коман творили разницу.

«Аль-Наср» заявил о себе на старте

Эта победа для «Аль-Насра» — не только три очка. Это важная моральная заявка на сезон. Команда начинает чемпионат с четырёх побед подряд — ровно так было в сезонах, когда клуб становился чемпионом. А Роналду, забив шестой мяч в шести матчах против «Аль-Иттихада», снова доказал, что возраст не помеха.

«Аль-Наср» уже во вторник вернётся к играм в Лиге чемпионов АФК, где встретится с иракским «Аль-Завраа». «Аль-Иттихад» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая. Но главное — турнирная таблица: жёлтые теперь на вершине, и именно они задают тон гонке за титул.